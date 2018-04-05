Многие будут удивляться названию «Как уменьшить желудок без операции и на 100% естественном путём». Как это вероятно? А вот как…

То, что мы предлагаем вам сегодня узнать — это простые шаги, которые приведут к естественному уменьшению объёма вашего желудка, пишет со ссылкой на .

Это будет здоровое уменьшение, которое сделает ваш желудок естественного объёма. Это поможет вам чувствовать себя сытым с гораздо меньшим количеством пищи.

Неоднократно аппетит путается с голодом.И это знак того, что что-то не так с желудком.

Слушайте свое тело и научитесь контролировать его с помощью этих простых трюков.

Первый шаг

Многие терпят неудачу, когда они решают похудеть, потому что им не хватает силы воли и настойчивости.

Наилучшие результаты в борьбе с лишним весом — это те методы, которые требуют больше времени для их достижения.

То есть, лучше худеть медленно и неуклонно, так как результаты будут более продолжительными и стабильными.

Второй шаг

Правильное питание является самым важным шагом для тех, кто хочет похудеть и быть здоровым. Но помните: вам нужно контролировать аппетит, потому что его можно путать с голодом.

По этой причине закрытие рта совершенно не может быть лучшей альтернативой. Трудный контроль над едой, вероятно, будет влиять на ваше настроение. Таким образом, чтобы контролировать это состояние, вы не должны голодать.

И как вы можете не голодать и в то же время похудеть? Это то, что вы узнаете сейчас:

1. Увеличьте употребление волокна

Один из способов уменьшить аппетит и похудеть — увеличить потребление натуральных волокон. С их помощью вы регулируете функции кишечника и увеличиваете выделение токсинов. Кроме того, когда они достигают желудка, они занимают больше места и дают ощущение сытости.

Поэтому, если вы хотите похудеть, увеличьте потребление волокон. Очень хороший рецепт: измельчите в блендере 1 столовую ложку овсяных отрубей и 1 столовую ложку льняного семени.

Когда смесь хорошо измельчается, добавьте в нее стакан воды. Потребляйте два раза в день, за 15 минут до обеда и ужина.

2. Обратите внимание на завтрак

Вам нужно уделять особое внимание завтраку, чтобы вы не проголодались до обеда. Завтрак, который приносит много энергии, — это хороший способ снизить аппетит до конца дня. Он должен обеспечивать волокно, углеводы, белки и витамины.

Потребляйте фрукты; семена, такие как льняное семя, чиа и кунжут; белок, такой как нежирный сыр, натуральный и обезжиренный йогурт, кефир, яйца; углеводы, такие как гречка и овес.

3. Хрустящие закуски

Между приёмами пищи, употребляйте продукты, которые требуют длительного жевания, таких как яблоко, груша, сухофрукты, орехи и семечки.

Это очень эффективный способ обмануть желудок и тем самым уменьшить голод.

4. Пить воду

Очень важно потреблять большое количество воды каждый день. Помимо помощи в устранении токсинов, это помогает контролировать аппетит. Но пить после еды, по крайней мере за 15 минут до и через 1 час после.

5. Избегайте соленых жиров и сладких жиров

Наконец, избегайте сочетаний, которые «встряхивают» центры удовольствия мозга. Самыми опасными являются жир в сочетании с солью и сахаром в сочетании с жиром.

Они распространены в пищевой промышленности, следовательно вам нужно избегать их любой ценой. Уделите больше внимания качеству пищи, которую вы едите, и уменьшите потребление калорий.

Употребляйте здоровую пищу, с высоким содержанием клетчатки и натуральных продуктов.

У вас будет стройное и здоровое тело!

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