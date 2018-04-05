|Как уменьшить желудок без операции естественным путём?
|05.04.2018 16:04
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Многие будут удивляться названию «Как уменьшить желудок без операции и на 100% естественном путём». Как это вероятно? А вот как…
То, что мы предлагаем вам сегодня узнать — это простые шаги, которые приведут к естественному уменьшению объёма вашего желудка, пишет со ссылкой на .
Это будет здоровое уменьшение, которое сделает ваш желудок естественного объёма. Это поможет вам чувствовать себя сытым с гораздо меньшим количеством пищи.
Неоднократно аппетит путается с голодом.И это знак того, что что-то не так с желудком.
Слушайте свое тело и научитесь контролировать его с помощью этих простых трюков.
Первый шаг
Многие терпят неудачу, когда они решают похудеть, потому что им не хватает силы воли и настойчивости.
Наилучшие результаты в борьбе с лишним весом — это те методы, которые требуют больше времени для их достижения.
То есть, лучше худеть медленно и неуклонно, так как результаты будут более продолжительными и стабильными.
Второй шаг
Правильное питание является самым важным шагом для тех, кто хочет похудеть и быть здоровым. Но помните: вам нужно контролировать аппетит, потому что его можно путать с голодом.
По этой причине закрытие рта совершенно не может быть лучшей альтернативой. Трудный контроль над едой, вероятно, будет влиять на ваше настроение. Таким образом, чтобы контролировать это состояние, вы не должны голодать.
И как вы можете не голодать и в то же время похудеть? Это то, что вы узнаете сейчас:
1. Увеличьте употребление волокна
Один из способов уменьшить аппетит и похудеть — увеличить потребление натуральных волокон. С их помощью вы регулируете функции кишечника и увеличиваете выделение токсинов. Кроме того, когда они достигают желудка, они занимают больше места и дают ощущение сытости.
Поэтому, если вы хотите похудеть, увеличьте потребление волокон. Очень хороший рецепт: измельчите в блендере 1 столовую ложку овсяных отрубей и 1 столовую ложку льняного семени.
Когда смесь хорошо измельчается, добавьте в нее стакан воды. Потребляйте два раза в день, за 15 минут до обеда и ужина.
2. Обратите внимание на завтрак
Вам нужно уделять особое внимание завтраку, чтобы вы не проголодались до обеда. Завтрак, который приносит много энергии, — это хороший способ снизить аппетит до конца дня. Он должен обеспечивать волокно, углеводы, белки и витамины.
Потребляйте фрукты; семена, такие как льняное семя, чиа и кунжут; белок, такой как нежирный сыр, натуральный и обезжиренный йогурт, кефир, яйца; углеводы, такие как гречка и овес.
3. Хрустящие закуски
Между приёмами пищи, употребляйте продукты, которые требуют длительного жевания, таких как яблоко, груша, сухофрукты, орехи и семечки.
Это очень эффективный способ обмануть желудок и тем самым уменьшить голод.
4. Пить воду
Очень важно потреблять большое количество воды каждый день. Помимо помощи в устранении токсинов, это помогает контролировать аппетит. Но пить после еды, по крайней мере за 15 минут до и через 1 час после.
5. Избегайте соленых жиров и сладких жиров
Наконец, избегайте сочетаний, которые «встряхивают» центры удовольствия мозга. Самыми опасными являются жир в сочетании с солью и сахаром в сочетании с жиром.
Они распространены в пищевой промышленности, следовательно вам нужно избегать их любой ценой. Уделите больше внимания качеству пищи, которую вы едите, и уменьшите потребление калорий.
Употребляйте здоровую пищу, с высоким содержанием клетчатки и натуральных продуктов.
У вас будет стройное и здоровое тело!