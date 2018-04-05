Житель американского штата Коннектикут Роберт Никл выиграл 5 млн долл в лотерею "Mega Millions", передает со cсылкой на news times.

Счастливый билет Р.Никла соответствовал номерам 6 — 30 — 58 — 60 — 61 с числом-бонусом 17.

Американец сорвал куш в 5 млн долл благодаря “мультипликатору” megaplier — дополнительная функция “Mega Millions”, которая увеличивает шансы выигрыша в 2, 3, 4 или даже 5 раз. Вместе с билетом, Р.Никл приобрел megaplier и получил свой денежный приз в пятикратном размере.

Предприимчивый американец уже решил, как потратит выигранные средства.

“Я просто больше не буду работать — я буду ловить рыбу. Это мое хобби. Ранее я ловил рыбу близко своего дома, теперь я могу отправиться подальше, в другой штат, к примеру — в Мэн”, — рассказал он.

Напомним, украинец выиграл 3 млн грн благодаря купленному в интернете лотерейному билету “Лото-Забава”.

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