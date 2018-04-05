Британская полиция опубликовала обращение Юлии Скрипаль, в котором она сообщает о своем самочувствии и благодарит врачей и всех, кто ее поддерживал.

Обращение от имени пострадавшей от воздействия отравляющего вещества Юлии Скрипаль опубликовано на сайте Скотленд-Ярда.

Юлия Скрипаль: «Я очнулась неделю назад и рада сообщить, что иду на поправку. Я благодарна за заботу обо мне и за большое количество пожеланий здоровья, которые я получила.

Я хочу поблагодарить многих людей за то, что я выздоравливаю, и отдельно хочу сказать о жителях Солсбери, которые пришли на помощь, когда мы с отцом были без сознания. Кроме того, я бы хотела поблагодарить сотрудников больницы Солсбери за их заботу и профессионализм.

Я уверена, вы понимаете, что вся эта ситуация довольно запутанная, и надеюсь, что вы будете почитать мое право и право моей семьи на приватность в период моего восстановления».

О том, что Юлия Скрипаль пришла в себя, стало известно на прошлой неделе. Российских дипломатов к ней пока не пускают. Отец 33-летней женщины, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, по официальным данным, все еще находится в критическом состоянии.

Скрипали были найдены без сознания 4 марта на скамейке возле ресторана в британском городе Солсбери. Лондон поспешил обвинить в отравлении бывшего разведчика и его дочери Россию, однако до сих пор не предоставил никаких доказательств.

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