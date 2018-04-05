Скотленд-Ярд опубликовал заявление дочери экс-шпиона Сергея Скрипаля Юлии, отравленной вместе с отцом 4 марта в Солсбери.

Скрипаль сообщила, что пришла в сознание неделю назад. По ее словам, с каждым днем она чувствует себя все лучше. Юлия поблагодарила за заботу и профессионализм персонал госпиталя в Солсбери, пишут «Ведомости», информирует svodka.net.

«Уверена, что все вы понимаете, что этот случай был несколько выбивает из колеи, и я надеюсь на ваше уважение к личной жизни меня и моей семьи во время моего восстановления», – отмечается в заявлении.

Сегодня телеканал «Россия-1» обнародовал аудиозапись телефонного разговора Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой Викторией, находящейся в России. Из разговора следует, что Сергей Скрипаль избежал долгосрочных последствий, которые обычно связаны с отравлением мощным нервно-паралитическим веществом. Подразумевается, что он уже приходил в сознание.

Ведущий программы «60 минут» Евгений Попов подчеркнул, что гарантий подлинности записи и ее обстоятельств у него нет. Однако запись передала каналу сама Виктория Скрипаль, утверждает он.

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