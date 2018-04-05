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Порошенко заявил, что в Украине существует "четкая модель" решения вопроса незаконной добычи янтаря
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05.04.2018 16:08
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Президент Украины Петр Порошенко напомнил, что в стране существуют
соответствующие органы, которые должны предотвращать незаконную
добычу янтаря. Порошенко считает, что северные районы
Ровенской области не страдают от нелегальной добычи янтаря Фото:
president.gov.ua Порошенко считает, что северные районы Ровенской
области не страдают от нелегальной добычи янтаря."Если вы поедете и
спросите у людей, которые там работают с Ровенщины, они все будут
защищать свое право добывать янтарь. Спросите, они за то, чтобы
прекратить или нет? Это надо упорядочить? Чья это ответственность?
Соответствующих лицензирующие органы, должны упорядочить,
обеспечить природоохранные мероприятия", – сказал он.Президент
подчеркнул, что неприемлемым является то, что добывая янтарь,
незаконно вырубают леса."Нарушают законодательство, выставляют
охрану целыми селами и пытаются таким образом решать этот вопрос.
Это неприемлемо", – добавил Порошенко.Он заявил, что во
время последнего визита в Ровенскую область он напомнил
прокуратуре, СБУ и полиции, что это их зона ответственности."Не
надо кивать на любое там законодательное урегулирование и все... У
нас на сегодняшний день есть абсолютно четкая модель, как это
закрывать. Уверен в том, что это будет также одна из первых зон
ответственности правительства, полиции, которая должна за это
отвечать, и - я дал соответствующее поручение председателю
[Ровенской области ] ОГА", – сказал Порошенко.В
Ровенской, Волынской и Житомирской областях Украины
налажена незаконная добыча янтаря, которая, по данным экологов,
наносит безнадежный вред природе.Летом 2015 года президент Украины
Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается
нелегально при покровительстве правоохранительных органов.По
информации народного депутата от Блока Петра Порошенко, члена
комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Оксаны Продан,
ежегодно из-за нелегальной добычи янтаря Украина теряет $100
млн.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял 27 февраля
2018 года, что для урегулирования ситуации с незаконной добычей
янтаря нужен специальный закон.
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