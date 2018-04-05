Президент Украины Петр Порошенко напомнил, что в стране существуют соответствующие органы, которые должны предотвращать незаконную добычу янтаря. Порошенко считает, что северные районы Ровенской области не страдают от нелегальной добычи янтаря Фото: president.gov.ua Порошенко считает, что северные районы Ровенской области не страдают от нелегальной добычи янтаря."Если вы поедете и спросите у людей, которые там работают с Ровенщины, они все будут защищать свое право добывать янтарь. Спросите, они за то, чтобы прекратить или нет? Это надо упорядочить? Чья это ответственность? Соответствующих лицензирующие органы, должны упорядочить, обеспечить природоохранные мероприятия", – сказал он.Президент подчеркнул, что неприемлемым является то, что добывая янтарь, незаконно вырубают леса."Нарушают законодательство, выставляют охрану целыми селами и пытаются таким образом решать этот вопрос. Это неприемлемо", – добавил Порошенко.Он заявил, что во время последнего визита в Ровенскую область он напомнил прокуратуре, СБУ и полиции, что это их зона ответственности."Не надо кивать на любое там законодательное урегулирование и все... У нас на сегодняшний день есть абсолютно четкая модель, как это закрывать. Уверен в том, что это будет также одна из первых зон ответственности правительства, полиции, которая должна за это отвечать, и - я дал соответствующее поручение председателю [Ровенской области ] ОГА", – сказал Порошенко.В Ровенской, Волынской и Житомирской областях Украины налажена незаконная добыча янтаря, которая, по данным экологов, наносит безнадежный вред природе.Летом 2015 года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что 90% янтаря в Украине добывается нелегально при покровительстве правоохранительных органов.По информации народного депутата от Блока Петра Порошенко, члена комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Оксаны Продан, ежегодно из-за нелегальной добычи янтаря Украина теряет $100 млн.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял 27 февраля 2018 года, что для урегулирования ситуации с незаконной добычей янтаря нужен специальный закон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что порошенко это янтаря президент Теги: политика