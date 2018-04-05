Как считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Украина «саботирует» выполнение Минских соглашений и готовится к силовому сценарию на Донбассе. Почему в Кремле говорят о силовом освобождении и какую угрозу видят в Украине?

Дело в том, что России интересно возложить вину за срыв Минских соглашений именно на украинскую сторону и под эту песню уже говорить об отмене санкций, снятии политической и экономической изоляции с России и т.д. В этом случае Украина превращается на самом деле в нарушителя. Это не сегодняшняя задумка, это происходит практически постоянно — подмена или вольная трактовка данных ОБСЕ об обстрелах, о мониторинге ситуации в зоне конфликта и т.д. Всегда виноватой оказывается украинская сторона в устах российских политиков.

Это продолжение такого поведения, вольной трактовки. Дело в том, что Украина может надеяться на позитивный исход силового варианта только в одном случае: если будет перекрыта граница с Россией, если те вооруженные формирования, которые находятся на оккупированной территории, окажутся отрезанными от источников снабжения техникой, наемниками, ресурсами и т.д.

Если это не произойдет, то в случае такого силового сценария Украина может столкнуться не только с пополнением военных формирований, которые там находятся, но и с регулярными силами России, к чему мы пока еще не готовы.

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Заявление Лаврова — старая песня, мотив которой придуман в ФСБ, в МИДе России. Автором этой песни является Кремль: и мелодии, и слов. То, что ее перепевают на разные лады — блогеры, эксперты — это второй вопрос. Основная идея — это возложить вину за срыв Минских соглашений на Украину.

Украина — это пример того, что, оказывается, можно жить по другим правилам, чем живет российское общество. Т.е. можно жить по законам демократии, по законам верховенства права, чего нет в России. Это во-первых.

Во-вторых, Россия не готова признать уход Украины с орбиты своего влияния. Тогда она перестает быть империей в том понимании, в котором это трактуется в России. И отпустить ее означает признать свое поражение. Вот эти оккупированные территории «ЛНР», «ДНР» по мнению Кремля должны стать якорем, который бы не пускал, заветировал любое движение Украины в сторону Европы. Вот суть претензий России к Украине.

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