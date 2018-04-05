Светская львица Ким Кардашьян обнародовала в своем Instagram-аккаунте первое семейное фото после рождения младшей дочери Чикаго.

Единственный снимок, на котором присутствуют все дети звездной четы - старшая дочь Норт, сын Сейнт и малышка Чикаго - был сделан на католическую Пасху, которую семья праздновала дома у матери Кардашьян Крис Дженнер.

По словам Ким, снимок дался семейству с трудом: "Я не думаю, что вы действительно понимаете, как тяжело сделать хорошую семейную фотографию. Это все, что удалось сделать, пока все трое детей не заплакали. Кажется, я тоже чуть не заплакала".

ТакжеКардашьян добавила, что в момент, который запечатлен на фото, она одной рукой держала Чикаго, а другой схватила за рубашку Сейнта, поскольку он хотел убежать.

Как сообщал svodka.net, светская львица Ким Кардашьян не перестает удивлять публику и публиковать пикантные снимки в своем Instagram.

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