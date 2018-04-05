|В Польше на 20% урежут зарплату депутатам
|05.04.2018 16:12
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. В Польше на фоне скандала о премии для чиновников объявили о сокращении зарплат депутатов на 20%, в то же время другие чиновники пожертвуют средства на благотворительность. Об этом после заседания политического комитета правящей партии "Право и справедливость" и неофициальной встречи президента "ПиС", спикера Сейма, премьер-министра и министров объявил глава правящей партии Ярослав Качинской, информирует Onet.pl, передает
"Если кто не поддержит решение о снижении зарплаты политикам, он потеряет шанс на место в избирательном списке, он потеряет шанс для дальнейшего участия в политике", - сказал президент "ПиС".
Кроме того, министры и государственные секретари до середины мая
передадут свои премии благотворительной организации
"Каритас".