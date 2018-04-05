. В Польше на фоне скандала о премии для чиновников объявили о сокращении зарплат депутатов на 20%, в то же время другие чиновники пожертвуют средства на благотворительность. Об этом после заседания политического комитета правящей партии "Право и справедливость" и неофициальной встречи президента "ПиС", спикера Сейма, премьер-министра и министров объявил глава правящей партии Ярослав Качинской, информирует Onet.pl, передает

"Если кто не поддержит решение о снижении зарплаты политикам, он потеряет шанс на место в избирательном списке, он потеряет шанс для дальнейшего участия в политике", - сказал президент "ПиС".

Кроме того, министры и государственные секретари до середины мая передадут свои премии благотворительной организации "Каритас".



"Будет гораздо, гораздо скромнее", - заявил Качиньский.



Как сообщал в течение января-февраля 2018 года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, больше только выросли зарплаты украинский, проживающих в Житомирской и Закарпатской областях.

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