В США суд арестовал адвоката, который фальсифицировал доказательства для обвинения в 2012 году экс-премьер-министра Украины, лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко по заданию экс-президента Виктора Януковича, заявил сегодня заместитель председателя парламентской фракции этой политсилы Сергей Соболев.

"Выяснилось, что Алекс ван дер Зваан по приказу Манафорта сфальсифицировал отчет адвокатской компании, которая на требование украинского министерства юстиции в 2012 году делала обоснование необходимости заключения Юлии Тимошенко.

В США доказали, что выводы Алекса ван дер Зваана не соответствовали действительности, то есть обвинения в адрес Юлии Тимошенко были безосновательными ", – цитирует Соболева пресс-служба партии.

Деятельность юриста расследуют по ряду дел, добавил политик, в частности – по делу американского политтехнолога Пола Манафорта, и следователи уже выяснили новые обстоятельства его сотрудничества с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

В партии отметили, что в 2012 году правительство премьера Николая Азарова заказало у международной юридической фирмы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP экспертизу по делу Тимошенко за $1,1 млн и доклад компании тогда действительно подтвердил, что Юлия Тимошенко отправлена в заключение справедливо.

"Сейчас в компании заявляют, что доклад 2012 года по делу Тимошенко был "противоречивым" и писался адвокатами, в том числе Алексом ван дер Звааном, "по приказу Пола Манафорта в интересах его клиента Виктора Януковича".

К тому же Алекс ван дер Звааном является зятем российского миллиардера Германа Хана из ближайшего окружения президента России [Владимира] Путина", – сказано в сообщении "Батьківщини".

Соболев напомнил, что именно на основании доклада Skadden прежний судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев выносил решение против Тимошенко.

"Наконец лицо, которое за деньги украинских налогоплательщиков оболгало Юлию Тимошенко, поймали и бросили в тюрьму.

К сожалению, задержание Алекса ван дер Зваана произошло в США, а не в Украине.

Это свидетельствует о "качественной и оперативной" работе наших правоохранительных органов, которые должны обеспечивать украинским гражданам справедливость", – заявил Сергей Соболев.

Он напомнил, что согласно решению Верховного Суда Украины, Юлия Тимошенко как премьер-министр действовала законно и не совершила преступления при заключении газовых контрактов между "Нафтогазом України" и российским "Газпромом", и Европейский суд по правам человека подтвердил решение ВСУ.

"Этот случай с арестом адвоката Алекса ван дер Зваана является знаком для всех политических игроков, которые будут пытаться в дальнейшем распространять неправдивую информацию относительно лидера" Батькивщіни", которая сейчас является лидером электоральных настроений украинцев", – резюмировал Соболев.

В 2009 году Тимошенко от имени Украины подписала договор с РФ с прописанным в нем принципом "бери или плати". Он предусматривал штрафы для украинской стороны в случае недобора российского газа относительно объема, указанного в контракте.

В октябре 2011 года она была приговорена к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов. В конце 2011 года Тимошенко перевезли из Киевского СИЗО в Качановскую исправительную колонию №54 в Харькове. С мая 2012 года она находилась под усиленной охраной в Харьковской центральной больнице №5.

22 февраля 2014 года после бегства из Украины Януковича Верховная Рада приняла постановление о выполнении международных обязательств Украины относительно освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

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