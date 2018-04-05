Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин, судья вокального шоу «Голос країни» удивил своих фанов в Instagram кардинальными переменами во внешности, на которые решился ввиду праздника Чистого четверга.

5 апреля на личной странице в соцсети музыкант опубликовал фото, на котором запечатлен без привычной бороды. Бабкин побрился наголо, чем привел своих фолловеров в замешательство, информирует svodka.net.

«Чистое небо, чистые мысли, Чистый четверг. С Праздником!!!» — написал под фото певец.

Всего за несколько часов пост музыканта собрал более 14 тыс. лайков. Большинство подписчиков Бабкина одобрили его новый имидж, отметив, что помолодел плут лет на 10.

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«Вау, Сергей, неожиданно», «Я не узнала, так молодо выглядит», «Сергей, так значительно лучше, очень свежо, вам идет», — стали писать под снимком.

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