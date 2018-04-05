Война на Донбассе не дает Украине развиваться и реформироваться "в максимально быстром темпе", отметил министр обороны Украины Степан Полторак. Полторак заявил, что РФ на Донбассе тренирует военных, которых затем отправляет в Сирию Фото: EPA "Оперативные планы противника содержат много вариантов ведения боевых действий на нашей территории. Россия использует Донбасс не только для подготовки военных, затем воюют в других горячих точках, в частности Сирии, но и как полигон боевого испытания военной техники", – сказал министр.По его словам, война на Донбассе не дает Украине развиваться и реформироваться "в максимально быстром темпе".Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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