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Полторак: Россия использует Донбасс как полигон для испытания военной техники
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05.04.2018 16:16
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Война на Донбассе не дает Украине развиваться и реформироваться "в
максимально быстром темпе", отметил министр обороны Украины Степан
Полторак. Полторак заявил, что РФ на Донбассе тренирует военных,
которых затем отправляет в Сирию Фото: EPA "Оперативные планы
противника содержат много вариантов ведения боевых действий на
нашей территории. Россия использует Донбасс не только для
подготовки военных, затем воюют в других горячих точках, в
частности Сирии, но и как полигон боевого испытания военной
техники", – сказал министр.По его словам, война на Донбассе не
дает Украине развиваться и реформироваться "в максимально быстром
темпе".Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.Украина, США и ряд других государств
обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт:
использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне
боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. Российское
руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ
не является стороной противостояния.
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