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3 лучших смартфона в металлическом корпусе
05.04.2018 16:18
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ТЕХНОЛОГИИ НОВОСТИ

3 лучших смартфона в металлическом корпусе

Хрупкость — отличительная черта многих современных смартфонов.
3 лучших смартфона в металлическом корпусе

Чтобы не портить изящный внешний вид девайса толстым бампером, стоит обратить внимание на смартфоны с металлическим корпусом. Во-первых, такой материал не боится ударов и царапин. Во-вторых, алюминиевая панель стильно смотрится. Мы составили топ-3 лучших моделей по состоянию на январь 2018 года.

3 место: Xiaomi Redmi Note 4 32Gb

Бюджетный смартфон этого китайского бренда может дать фору некоторым флагманам. Кроме элегантного внешнего вида, девайс впечатляет хорошим экраном и мощным железом. 5,5-дюймовый IPS-дисплей с Full HD-разрешением гарантирует детализированную картинку даже на солнце. 3 ГБ ОЗУ и 10-ядерный процессор MediaTek Helio X20 отвечают за молниеносный запуск приложений. Для хранения личных данных предусмотрено 32 ГБ памяти. В качестве приятного бонуса — долгоиграющая батарея на 4100 мАч.

2 место: Apple iPhone 7 Plus 32Gb

Несмотря на выход iPhone 8 Plus, его предшественник до сих пор пользуется популярностью. 5,5-дюймовый экран с естественной цветопередачей понравится киноманам. Процессор Apple A10 Fusion и 3 ГБ оперативной памяти обеспечат быструю работу в режиме многозадачности. Воды и пыли можно не бояться: iPhone 7 Plus получил защиту по стандарту IP67. 

1 место: Samsung Galaxy S8

Победителями в нашем соревновании оказались смартфоны «Самсунг». Недавно вышедший Galaxy S8 опережает соперников по всем параметрам. На 5,8-дюймовом экране с разрешением 2960x1440 заметны даже мельчайшие детали. Силу нажатия можно регулировать с помощью технологии 3D Touch. Для защиты личных данных предусмотрены сканер радужной оболочки глаза и система распознавания лица владельца. Камера Dual Pixel на 12 Мп оснащена оптическим стабилизатором и характеризуется высокой светочувствительностью (f/1.7). Начинка также впечатляет: 4 ГБ ОЗУ сочетаются со сверхбыстрым 10-нм процессором, что позволяет запускать несколько тяжелых приложений одновременно.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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