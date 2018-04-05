Директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала главные препятствия евроинтеграции. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Сейчас существует три главные проблемы: сопротивление старой системы, часто нереалистичные сроки, установленные Соглашением еще в 2007 году, а также задачи, внедрение которых невозможно начать без принятия парламентом законодательных рамок", - сообщила она.

"Это не просто подборка статистической информации, а детальный анализ работы, которую за последний год проработала вся страна", - подчеркнула вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе по результатам встречи с делегацией депутатов Комитета по иностранным делам Европейского парламента.

Как сообщает Украина надеется выйти на формат углубленного партнерства с НАТО.

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