Возобновленная шпионская война и России после обоюдной высылки дипломатов вероятно обернется усиленными проверками обычных граждан и слежкой за людьми, которые вызовут подозрение спецслужб.

Об этом говорится в материале вице-президента департамента тактического анализа частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Скотта Стюарта, текст которого есть в распоряжении "", передает

"Гражданским лицам, оказавшимся посреди разгорающейся разведывательной войны, стоит ожидать более тщательных проверок, особенно это затронет командировочных, туристов, работников неправительственных организаций и журналистов. Службы безопасности на Западе будут уделять больше внимания приезжим из России, а в России, соответственно, поступят таким же образом с западными путешественниками. Но даже обладатели паспортов других стран станут мишенью таких проверок, поскольку сотрудники разведки часто используют удостоверения личности третьих государств, чтобы сбить со следа контрразведчиков. Например, из 11 российских шпионов, пойманных ФБР в 2010 году, четверо утверждали, что имеют канадское гражданство, еще четверо – что гражданство , двое – Перу и один – Великобритании", - отмечает Стюарт.

Также он предполагает, что за подозреваемыми в причастности к разведывательной деятельности будут устанавливать серьезную слежку, вплоть до просмотра их электронной переписки. Некоторых даже могут ожидать допросы спецслужб.

"Подозреваемые агенты или кто-либо другой, находящийся в сфере интересов российской разведки, могут ожидать, что их попытаются заманить в "медовую ловушку", независимо от их пола и ориентации. Западным гостям в России придется столкнуться с тем, что в их гостиничных номерах установят прослушку и скрытые камеры наблюдения", - пишет аналитик.

По мнению Стюарта, эти реалии отразятся на менеджерах по корпоративной безопасности, чьи компании спонсируют Чемпионат мира по футболу или отправляют руководителей в Россию на игры.

"Иностранцы, приезжающие в , Великобританию и страны , будут подвергаться дополнительной проверке, если какие-то факты их биографии могут бросить на них подозрение в работе на российскую разведку. Западным компаниям и организациям, работающим в России, а также их российским коллегам, работающим на Западе, просто придется приспособиться к этой новой разведывательной войне, потому что связанные с ней сложности быстро станут новой нормальностью", - уверен он.

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