В селе Горенка Киево-Святошинского района Киевской области — ближайшем пригороде Киева — продолжаются беспорядки, которые могут привести к человеческим жертвам.

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Об этом пишет во втором своем обращении к начальнику ГУ управления нацполиции в Киевской области Дмитию Ценову сельский голова Анатолий Драпей.

«Вынужден сообщить вам, что после моего обращения 27 марта 2018 года ситуация в селе Горенка так и не взята под контроль вашими подчиненными, — говорится, в частности, в обращении сельского головы к руководителю управления нацполиции в Киевской области. – Домовладение Сатовского Владислава Вадимовича в с. Горенка до сих пор находится в осаде так называемых «активистов». Эти агрессивно настроенные люди продолжают угрожать жителям села, при этом сейчас они не боятся делать это публично (на камеру и при свидетелях)».

Далее в обращении сельского головы говорится, что осаждающие дом люди выкрикивают фразы, типа «снесем забор, если нам не предоставят документы», «сровняем этот дом с землей на 9 Мая», «нас от откровенного криминала отделяет несколько шагов».

«Ситуация является очень напряженной и в любой момент может произойти непоправимое – могут быть покалечены люди или даже случиться человеческие жертвы, — взывает сельский голова к начальнику помощи полиции. – Согласно действующего законодательства основным заданием органов Национальной полиции является обеспечение гражданского правопорядка. Поэтому я повторно прошу вас немедленно вмешаться в ситуацию и обеспечить конституционный порядок в с. Горенка Киевской области».

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Прибывший на место событий в субботу, 31 марта, заместитель начальника УВД Киевской области Роман Козьяков предпринял попытку наладить разговор между сторонами, чтобы не допустить эскалации конфликта. Но на его предложение начать переговоры, представитель активистов заявил: «Никакого компромисса с этими людьми быть не может. Разговор окончен». Далее последовали угрозы развития силового сценария событий на 9 мая.

Напомним, что в конце марта сельский голова Горенского сельсовета Киево-Святошинского района Киевской области Анатолий Драпей обратился к начальнику ГУ управления нацполиции в Киевской области Дмитию Ценову с просьбой пресечения беспорядков, имеющих место в этом населенном пункте. Сегодня причиной «осады» домовладения В. Сатовкого называют руины ДОТа 485 времен Второй мировой войны, который до недавнего времени был заброшен и использовался как место свалки местными жителями.

О существовании руин этого ДОТа не знал предприниматель Владислав Сатовский, который около семи лет назад приобрел участок в Горенке и начал строить свой дом. Через 5 лет после этого, в 2015 году, прежний сотрудник Государственной пенитенциарной службы (управления тюрем) Евгений Воронов начал стоить дом в непосредственной близости к домовладению Сатовского. Строительство велось без разрешительных документов и с нарушением законодательства. Потому 3 ноября 2015-го в суд поступило заявление от Горенского сельского совета о сносе самовольной застройки. В феврале 2016 года судья Киево-Святошинского суда вынес решение о запрете строительства на участке Воронова. После этого, Воронов начал угрожать сельскому голове Горенки Анатолию Драпею и Владиславу Сатовскому. Действия Воронова перешли в активную фазу в 2018 году, когда вспомнили о существовании руин ДОТа. Сегодня активисты называют его исторически значимым сооружением и его «защиту» используют как причину для беспорядков в с. Горенка. При этом начальник Управления культуры, национальностей и религий Киевской обладминистрации И. Подолянец своим письмом засвидетельствовал, что этот ДОТ «не внесен в Госреестр недвижимых памятников Украины и не находится на учете как объект культурного наследия».

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Источник: Контракты

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