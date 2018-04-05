|Полиция не может остановить беспредел в пригороде Киева?
|05.04.2018 16:24
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В селе Горенка Киево-Святошинского района Киевской области — ближайшем пригороде Киева — продолжаются беспорядки, которые могут привести к человеческим жертвам.
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Прибывший на место событий в субботу, 31 марта, заместитель начальника УВД Киевской области Роман Козьяков предпринял попытку наладить разговор между сторонами, чтобы не допустить эскалации конфликта. Но на его предложение начать переговоры, представитель активистов заявил: «Никакого компромисса с этими людьми быть не может. Разговор окончен». Далее последовали угрозы развития силового сценария событий на 9 мая.
Напомним, что в конце марта сельский голова Горенского сельсовета Киево-Святошинского района Киевской области Анатолий Драпей обратился к начальнику ГУ управления нацполиции в Киевской области Дмитию Ценову с просьбой пресечения беспорядков, имеющих место в этом населенном пункте. Сегодня причиной «осады» домовладения В. Сатовкого называют руины ДОТа 485 времен Второй мировой войны, который до недавнего времени был заброшен и использовался как место свалки местными жителями.
О существовании руин этого ДОТа не знал предприниматель
Владислав Сатовский, который около семи лет назад приобрел участок
в Горенке и начал строить свой дом. Через 5 лет после этого, в 2015
году, прежний сотрудник Государственной пенитенциарной службы
(управления тюрем) Евгений Воронов начал стоить дом в
непосредственной близости к домовладению Сатовского. Строительство
велось без разрешительных документов и с нарушением
законодательства. Потому 3 ноября 2015-го в суд поступило заявление
от Горенского сельского совета о сносе самовольной застройки. В
феврале 2016 года судья Киево-Святошинского суда вынес решение о
запрете строительства на участке Воронова. После этого, Воронов
начал угрожать сельскому голове Горенки Анатолию Драпею и
Владиславу Сатовскому. Действия Воронова перешли в активную фазу в
2018 году, когда вспомнили о существовании руин ДОТа. Сегодня
активисты называют его исторически значимым сооружением и его
«защиту» используют как причину для беспорядков в с. Горенка. При
этом начальник Управления культуры, национальностей и религий
Киевской обладминистрации И. Подолянец своим письмом
засвидетельствовал, что этот ДОТ «не внесен в Госреестр недвижимых
памятников Украины и не находится на учете как объект культурного
наследия».