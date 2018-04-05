|Президент внес в Раду законопроект о Нацбюро финбезопасности
|05.04.2018 16:26
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Документ определен как неотложныйПрезидент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.
Фото: president.gov.ua
"Сегодня я подписал и определил как неотложный законопроект, который был разработан в парламенте с помощью правительства, о Национальном бюро финансовой безопасности", - приводятся слова Порошенко на сайте президента.
По его словам, принятие закона избавит силовиков права приходить на предприятия и испытывать уплату налогов.
"Сегодня мы говорим: вам нечего там [на предприятиях] делать. Есть одна служба, которая разберется с налогами", - сказал президент.
По его словам, документ предусматривает возможность для предпринимателя в суде защититься.
"И только если в суде он проигрывает и не захочет платить налоги, только тогда можно будет применять правоохранительный компонент", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 сентября 2017 года президент Петр Порошенко заявил о насущной необходимости создать службу финансовых расследований, но неожиданно поручил разработать законопроект налогового комитета Верховной Рады во главе с Ниной Южаниной. При этом Кабинет министров еще в марте утвердил минфиновский законопроект о Службе финансовых расследований.
28 февраля Южанина обнародовала разработанный законопроект. В тот же день Порошенко на пресс-конференции призвал к скорейшему принятию этого документа.
Новый аналитический орган заменить налоговую милицию.
21 декабря 2016 года Верховная Рада внесла ряд изменений в Налоговый кодекс. В одной из них депутаты ошиблись, и вместо того, чтобы дождаться нового закона о создании Службы финансовых расследований, ликвидировали налоговую милицию с 1 января 2017 года. Несмотря на это, налоговая милиция продолжила работать.