Документ определен как неотложный

"Сегодня я подписал и определил как неотложный законопроект, который был разработан в парламенте с помощью правительства, о Национальном бюро финансовой безопасности" , - приводятся слова Порошенко на сайте президента.

По его словам, принятие закона избавит силовиков права приходить на предприятия и испытывать уплату налогов.

"Сегодня мы говорим: вам нечего там [на предприятиях] делать. Есть одна служба, которая разберется с налогами", - сказал президент.

По его словам, документ предусматривает возможность для предпринимателя в суде защититься.

"И только если в суде он проигрывает и не захочет платить налоги, только тогда можно будет применять правоохранительный компонент", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 сентября 2017 года президент Петр Порошенко заявил о насущной необходимости создать службу финансовых расследований, но неожиданно поручил разработать законопроект налогового комитета Верховной Рады во главе с Ниной Южаниной. При этом Кабинет министров еще в марте утвердил минфиновский законопроект о Службе финансовых расследований.

28 февраля Южанина обнародовала разработанный законопроект. В тот же день Порошенко на пресс-конференции призвал к скорейшему принятию этого документа.

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