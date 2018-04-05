Парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции объявляет отбор на представителей Верховной Рады в члены комиссии по аудиту деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины и Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА). Об этом сообщает со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной Рады.

"Комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в своем заседании 4 апреля принял решение об объявлении квалификационного отбора представителя от Верховной Рады в члены комиссии независимой внешней оценки (аудита) деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, антикоррупционный комитет на этом заседании принял решение об объявлении квалификационного отбора представителя от Верховной Рады в члены комиссии независимой внешней оценки деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Как отмечается, заявки и документы кандидатами необходимо предоставить комитету к 5 мая 2018 года в печатной или электронной форме.

Напомним, ранее комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратился к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой завершить предыдущий конкурс аудитора НАБУ.

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