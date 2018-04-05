|В школах «ЛНР» начали изымать книги на украинском языке
|05.04.2018 16:30
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Боевики ЛНР начали изымать из школ украинские книги.
Отдано негласное намек об изъятии из библиотечных фондов учебных заведений изданий на украинском языке, с целью уменьшения влияния украинской культуры на детей и молодежь ЛНР.
Представители «министерства образования и науки ЛНР» планируют в ближайшее время провести проверку темпов внедрения в учебных заведениях на оккупированной территории Луганской обл. образовательно-воспитательной методики и стандартов РФ «, — говорится в сообщении.
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