В российской «Комсомольской правде» , которая рассказывает о приключениях российского бизнесмена Михаила Панова, который решил построить завод в Абхазии. Спойлер: вскоре после того, как инвестор построил завод, абхазы отобрали у него предприятие, а самому Панову посоветовали не появляться в Абхазии. В противном случае пригрозили убить.

Завод Панова был единственным крупным промышленным предприятием в Абхазии, которое было построено там в период «независимости». Он собирался производить на этой территории водопроводные трубы, тару и упаковку. Но после того, как завод стал работать и зарабатывать прибыль, абхазские партнеры российского бизнесмена с помощью селян просто захватили предприятие. Не стали даже заморачиваться с документами и судами. Просто физически отжали завод, как делают боевики в Донецке и Луганске.

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«Панову (он еще этого не понимает) повезло. Российских инвесторов обычно из Абхазии выгоняют погрубее.

В 2012 году был убит бизнесмен Сергей Клемантович, занимавшийся ломом и заготовкой щебня. Упрямого российского бизнесмена Игоря Варова (оптовая торговля), чувство, выживают всей Абхазией. Избиение, аресты, захват имущества. Закрыт его знаменитый гагринский супермаркет «Континент». Но предприниматель пока (и зачем-то) еще здесь держится.

По-женски мудро и молчаливо переживает наезды чиновников, суды и попытки грабежа гагринская хозяйка кондитерского производства и гостиничного бизнеса Александра Кузнецова.

А недавно в Сухум (впечатление — из другого мира) приехал российский чудак, решивший открыть первый в Абхазии прокат велосипедов. Начинающий предприниматель Алексей Тверской вероятно исходил из «пановской» европейской логики: коль Абхазия курорт, то туристам нужны велосипеды, а государству — налоги.

Прокат жил ровно месяц. Покататься на велосипедах захотели сотрудники местного уголовного розыска. Бесплатно. В итоге обещание отобрать бизнес. И уже ночью, тут надо отдать им должное, так и случилось.

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На своей фб-страничке Тверской пишет: «Велопрокат прекратил свое существование из-за кражи всех велосипедов»

В полицию Александр обращаться не стал. Мол, «брат уголовника может быть сотрудником милиции, а значит мое заявление вплоть до запятой будет известно тем, кто это сделал. Я в этом не сомневаюсь. Зачем мне лишние проблемы?». И очень мудро вернулся в Россию..

Так что с моим героем Михаилом Пановым абхазы расстались с максимальной нежностью. Они аккуратно, почти без насилия загрузили в автобус директора, двух российских охранников, бухгалтера, кассира, довезли их до границы и посоветовали больше не появляться в «Стране Души».

Самого российского инвестора на завод уже не пустили. «Это не твой завод, — сказали ему, — Или продавай нам или катись отсюда. Это абхазская земля».

Хорошая история. Сразу видно, что Россия создала на отторгнутом куске территории Грузии страну, в которой хочется жить. Не даром еще жена покойного Мотороллы после поездки в Абхазию писала, что .

Финал этой эпопеи особенно хорош:

«На следующий день завод был захвачен сотней жителей соседних сел при поддержке одного милиционера. Русская охрана сдалась абхазам без сопротивления. А «предусмотревший все» Панов, потерял завод стоимостью около полутра миллионов долларов. На прощание ему сказали — лучше продай. Или убьем: можем здесь, можем в Москве…»

Разумеется, все попытки россиянина обратиться к абхазским «правоохранителям» ничего не дали. Завод ему никто не вернул. Созданное Россией недогосударство-уродец оказалось враждебным даже по отношению к самим россиянам. Теперь российские граждане в собственноручно созданном бандитском заповеднике.

А вот видеоролик на ту же тему. В нем тоже рассказывается о злоключениях бизнесмена Панова, как абхазские бандиты отбирают жилье у россиян, которые покупают в Абхазии дома и квартиры.

А ведь только в паре сотен километров от этой бандитской резервации находится грузинский город Батуми, в который «российские освободители» десять лет назад не доехали.

Таких историй было и будет еще много. Ничего другого Россия в своих колониях создать не способна в принципе. «Русский мир» всюду одинаков — и в Луганске, и в Абхазии, и в Осетии. Всюду, где ступила нога российского солдата, всякое развитие прекращается и наступает бесконечная депрессия. В Приднестровье до сих пор люди из РФ. В Абхазии — безграничный бандитизм. В Донецке — беззаконие, мародерство и отжимы чужой собственности.

Сегодня люди в ОРДЛО еще надеются на какой-то просвет в будущем. Оставьте эти надежды! Абхазия живет в состоянии ЛДНР с 1993 года, и все эти годы эта территория только деградировала, несмотря на транши из РФ. Единственный построенный за это время завод — и тот отжали у хозяина бандиты. У непризнанных псевдореспублик, которые наплодила Россия, нет никаких перспектив. Их жителям сегодня можно дать только один совет — уехать куда-то из серых зон и обустраивать свою жизнь на новом месте.

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