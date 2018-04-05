Украина получит противотанковые ракетные и антиснайперские комплексы, средства электронной борьбы и воздушной обороны и «некоторые другие вещи», отметил министр обороны Украины Степан Полторак.

Фото: mil.gov.ua

Украина ожидает поставок из США противотанковых комплексов Javelin. Об этом в интервью газете «Урядовий кур’єр», которое вышло 5 апреля, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, информирует svodka.net.

«Украина имеет беспрецедентную поддержку в мире. Особенно ценна помощь наших партнеров в развитии эффективного войска, которую нам оказывают страны НАТО. И это не только аспект вооружений. Это технологии, стандарты, решения и консультации, тренинги и использование партнерского ресурса. И это тоже своеобразное оружие – оно не менее чувствительное и действенное», – сказал министр.

По его словам, США одними из первых поддержали Украину в стремлении защитить суверенитет.

«Да, мы ожидаем от США Javelin, и они будут у нас вовремя – тогда, когда все будет готово для этого. Ни днем раньше, но и ни днем позже. У нас будут противотанковые ракетные и антиснайперские комплексы, средства электронной борьбы и воздушной обороны и некоторые другие вещи… Это оружие – сигнал о поддержке клубом демократических стран, они способствуют нашей борьбе за общие ценности против одних и тех же угроз», – заявил Полторак.

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Он отметил, что украинский оборонно-промышленный комплекс также наращивает мощности.

«Отдельные образцы украинской военной техники, оружия и оборудования способны соперничать даже с лучшими мировыми образцами. Это придает уверенности, и этого нам очень не хватало в 2014 году. Это сигнал зарубежным партнерам помогать нам в стремлении защититься. Помогая Украине, мир помогает себе», – сказал министр.

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. На данный момент Вашингтон снабжает Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогает в подготовке украинских военных.

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