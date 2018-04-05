|Полторак рассказал, когда Украина получит Javelin
|05.04.2018 16:32
|
Украина получит противотанковые ракетные и антиснайперские комплексы, средства электронной борьбы и воздушной обороны и «некоторые другие вещи», отметил министр обороны Украины Степан Полторак.
Фото: mil.gov.ua
«Украина имеет беспрецедентную поддержку в мире. Особенно ценна помощь наших партнеров в развитии эффективного войска, которую нам оказывают страны НАТО. И это не только аспект вооружений. Это технологии, стандарты, решения и консультации, тренинги и использование партнерского ресурса. И это тоже своеобразное оружие – оно не менее чувствительное и действенное», – сказал министр.
По его словам, США одними из первых поддержали Украину в стремлении защитить суверенитет.
«Да, мы ожидаем от США Javelin, и они будут у нас вовремя – тогда, когда все будет готово для этого. Ни днем раньше, но и ни днем позже. У нас будут противотанковые ракетные и антиснайперские комплексы, средства электронной борьбы и воздушной обороны и некоторые другие вещи… Это оружие – сигнал о поддержке клубом демократических стран, они способствуют нашей борьбе за общие ценности против одних и тех же угроз», – заявил Полторак.
Читайте: В Кремле истерика: безотлагательно ищут "эффективную защиту" от Javelin для "мирного наступления" в Украине и Сирии
Он отметил, что украинский оборонно-промышленный комплекс также наращивает мощности.
«Отдельные образцы украинской военной техники, оружия и оборудования способны соперничать даже с лучшими мировыми образцами. Это придает уверенности, и этого нам очень не хватало в 2014 году. Это сигнал зарубежным партнерам помогать нам в стремлении защититься. Помогая Украине, мир помогает себе», – сказал министр.
Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. На данный момент Вашингтон снабжает Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами) и помогает в подготовке украинских военных.
Читайте: Степан Полторак пообещал уйти в отставку из-за своего заместителя и назвал условие