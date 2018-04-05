Украинские исполнительницы Джамала и Мария Яремчук стали героинями официального трейлера международного песенного конкурса "Евровидение-2018". Ролик был обнародован на странице конкурса на видеохостинге YouTube.

На видео, в котором собрали наиболее яркие моменты мероприятия прошлых годов, Марию Яремчук можно увидеть на 31 секунде Напомним, девушка представляла страну в 2014 году, исполнив композицию Tick-Tock и одержав в финале 6 место.

У же на 1:24 секунды в кадре появляется Джамала, когда ее объявляют победительницей шоу 2016 года. Кроме того, на запечатленных кадрах она шагает с флагом Украины за наградой.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, представитель Украины не международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" рассказал о своих мыслях на счет женской красоты в интервью. После того, как журналисты спросили исполнителя, как же выглядит самая красивая женщина мира по его мнению, он назвал имя своей мамы.

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