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В России опубликовали запись телефонного разговора с сестрой якобы Юлии Скрипаль
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05.04.2018 16:33
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Во время разговора якобы отравленной в Великобритании Юлии Скрипаль
с ее двоюродной родственницей в России Виктории Скрипаль прозвучала
информация, что "все поправляются", но визу в Британию Виктории
"никто не даст". Отравление Скрипалей расследуют в Великобритании
Фото: ЕРА Разговор представили как "будто бы" состоявшийся по
инициативе Юлии, звонившей из Лондона."Не можем подтвердить
подлинность этой записи, не знаем, кто именно и при каких
обстоятельствах записал этот разговор. Со слов Виктории Скрипаль,
которая сама нашей программе только что передала телефонную запись.
Разговор состоялся вчера вечером", – сказала ведущая.На записи
нет посторонних звуков, только слова двух женщин."Нормально, все
хорошо", – отвечает якобы Юлия на вопрос, как она.По словам
женщины, визу Виктории, чтобы прилететь в Великобританию повидать
родственницу, "никто не даст"."Все хорошо, все решаемо, все
поправляются, все живые", – заявил голос якобы Юлии.По ее
словам, ее отец "сейчас отдыхает, спит"."Ни у кого непоправимых
вещей нет, я скоро выписываюсь", – отметил голос якобы
Юлии.Весь разговор длится около двух минут.4 марта 66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в
британском Солсбери. Также в больницу доставили сержанта
местной полиции Ника Бейли, посетившего дом
Скрипаля. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".29 марта стало известно, что
Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта
врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить.
В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им
доступ к выздоравливающей Скрипаль.31 марта в посольстве РФ
сообщили, что в связи с сообщениями британской прессы о том,
что Юлия Скрипаль пошла на поправку, ее двоюродная
сестра Виктория Скрипаль хочет навестить ее в
Великобритании.Юлия Скрипаль является гражданкой России, а ее отцу
предоставили политическое убежище в Великобритании.
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