Во время разговора якобы отравленной в Великобритании Юлии Скрипаль с ее двоюродной родственницей в России Виктории Скрипаль прозвучала информация, что "все поправляются", но визу в Британию Виктории "никто не даст". Отравление Скрипалей расследуют в Великобритании Фото: ЕРА Разговор представили как "будто бы" состоявшийся по инициативе Юлии, звонившей из Лондона."Не можем подтвердить подлинность этой записи, не знаем, кто именно и при каких обстоятельствах записал этот разговор. Со слов Виктории Скрипаль, которая сама нашей программе только что передала телефонную запись. Разговор состоялся вчера вечером", – сказала ведущая.На записи нет посторонних звуков, только слова двух женщин."Нормально, все хорошо", – отвечает якобы Юлия на вопрос, как она.По словам женщины, визу Виктории, чтобы прилететь в Великобританию повидать родственницу, "никто не даст"."Все хорошо, все решаемо, все поправляются, все живые", – заявил голос якобы Юлии.По ее словам, ее отец "сейчас отдыхает, спит"."Ни у кого непоправимых вещей нет, я скоро выписываюсь", – отметил голос якобы Юлии.Весь разговор длится около двух минут.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить. В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им доступ к выздоравливающей Скрипаль.31 марта в посольстве РФ сообщили, что в связи с сообщениями британской прессы о том, что Юлия Скрипаль пошла на поправку, ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль хочет навестить ее в Великобритании.Юлия Скрипаль является гражданкой России, а ее отцу предоставили политическое убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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