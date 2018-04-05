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Розенблату разрешили ездить за границу
05.04.2018 16:34
Розенблату разрешили ездить за границу
Суд продлил следующие обязательства: прибывать по требованию к следователю, прокурору и суду; сообщать об изменении места жительства и места работы; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу
Соломенский райсуд Киева продлил меру пресечения народному депутату Бориславу Розенблату кроме обязательства сдать загранпаспорта.
Розенблату разрешили ездить за границу Борислав Розенблат. Фото: LB.ua

"Продлить срок действия обязанностей... возложенных на подозреваемого Розенблатта Борислава Соломоновича ... сроком на 60 дней", - говорится в решении суда, сообщил адвокат нардепа Алексей Шевчук "Украинской правде".

При этом до 3 июня суд продлил следующие обязательства: прибывать по требованию к следователю, прокурору и суду; сообщать об изменении места жительства и места работы; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.

Еще одну обязанность - сдать загранпаспорта - суд не продлил.

Напомним, что нардепа Борислава Розенблата сняли с самолета и обыскали, потому что он, по данным следователей, пытался вывезти материалы, важные для расследования "янтарного дела". 

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео обыска народного депутата Борислава Розенблатта в самолете.  

Добавим, что 18 июля Соломенский районный суд Киева избрал Розенблату меру пресечения в виде 7 млн гривен залога. Розенблат давал взятки судьям Житомирщины, чтобы они принимали выгодные для него решения.

Также народный депутат фигурирует в так называемом "янтарном деле", открытому по ч. 4 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

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