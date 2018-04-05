Суд продлил следующие обязательства: прибывать по требованию к следователю, прокурору и суду; сообщать об изменении места жительства и места работы; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу

"Продлить срок действия обязанностей... возложенных на подозреваемого Розенблатта Борислава Соломоновича ... сроком на 60 дней", - говорится в решении суда, сообщил адвокат нардепа Алексей Шевчук " Украинской правде".

При этом до 3 июня суд продлил следующие обязательства: прибывать по требованию к следователю, прокурору и суду; сообщать об изменении места жительства и места работы; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.

Еще одну обязанность - сдать загранпаспорта - суд не продлил.

Напомним, что нардепа Борислава Розенблата сняли с самолета и обыскали , потому что он, по данным следователей, пытался вывезти материалы, важные для расследования "янтарного дела".

Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало видео обыска народного депутата Борислава Розенблатта в самолете.

Добавим, что 18 июля Соломенский районный суд Киева избрал Розенблату меру пресечения в виде 7 млн гривен залога. Розенблат давал взятки судьям Житомирщины , чтобы они принимали выгодные для него решения.