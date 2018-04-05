Министр молодежи и спорта Игорь Жданов считает перенос из Киева в Скопье чемпионата Европы по спортивной борьбе между кадетов местью Украины за бойкот международных соревнований в России. Об этом он написал в своем Facebook, передает

“...Такое неожиданное решение (о переносе чемпионата Европы между кадетов из Киева — ред.) Международной федерации борьбы, где преобладает мощное российское влияние, считаю своего рода местью Украины за бойкот международных соревнований в России”, — заявил Жданов.

Он отметил, что заявленные причины переноса соревнований — “опасения, что Министерство молодежи и спорта Украины не сможет обеспечить участие всех европейских наций” и “невозможность предоставления в полной мере государственных гарантий для обеспечения равных возможностей участия спортсменов всех без исключения стран” — ложь.

По словам министра, Украина не получала никаких официальных претензий или предупреждений о невозможности проведения чемпионата Европы между кадетов по борьбе. И подготовка к соревнованиям шла по ранее наработанному плану.

В частности, отметил министр, 5 марта в администрации Президента Украины состоялась встреча с делегацией UWW, которая затем также встретилась с вице-премьер-министром Вячеславом Кириленко.

“На всех встречах высокого уровня руководству UWW отмечалось, что во время подготовки к соревнованиям правительством будут созданы условия, гарантирующие безопасность и уважение к каждому спортсмену в полном соответствии с международными правилами и действующим законодательством Украины. Однако отдельно было отмечено, что спортсмены, которые незаконно находились на оккупированных территориях Украины — в Крыму, отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к соревнованиям допущены не будут”, - отметил Жданов.

Министр также обнародовал переписку с президентом федерации борьбы Нанадом Лаловичем по подготовке соревнований и обеспечения безопасности.

Как сообщал 3 апреля международная федерация “Объединенный мир борьбы” сообщила, что чемпионат Европы между кадетов, который должен был состояться в Киеве, перенесли в Скопье (Македония).

Напомним, 14 марта министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ, которым запрещается участие украинских спортсменов во всех соревнованиях, которые происходят на территории Российской Федерации.

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