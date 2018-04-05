В пьяный мужчина пытался заставить водителя такси везти его, угрожая ножом.

Фото и видео с места событий были опубликованы на странице сообщества " Оперативный" в , передает

Отмечается, что случай произошел на Оболонском проспекте, 1Б, - таксист сидел в авто, пил кофе и собирался домой, когда к нему подошел пьяный мужчина и сказал: "поехали", а после отказа достал кухонный нож, начал лезть в салон и угрожать.

Водитель вместе с другим таксистом, который стал свидетелем инцидента, "усмирили пьяного и неадекватного пассажира", после чего мужчину с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму увезти в больницу.

На месте работал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.















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