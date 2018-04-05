Погода, Новости, загрузка...
"Грецька богиня" Катя Осадча підкреслила ідеальну фігуру білою сукнею (ФОТО)
05.04.2018 16:37
25_osadcha-1-e1472073189759.jpg (18 Kb)

Для шанувальників Каті Осадчої шоу "Світське життя" - не лише можливість побачити улюблену телеведучу, але й помилуватися її стильними та розкішними образами.

На офіційній Інстаграм-сторінці шоу вже з'явилося кілька світлин з Осадчею, які анонсували гостей наступного випуску (зокрема, Ольга Харлан, Катерина Кухар та Олександр Пономарьов), а на фото сама зірка позує у розкішній білій сукні з чорним поясом від Blind.

Допис, поширений Свiтське Життя (@svitsketv) 4 Кві 2018 р. о 9:28 PDT


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить