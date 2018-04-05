|"Грецька богиня" Катя Осадча підкреслила ідеальну фігуру білою сукнею (ФОТО)
|05.04.2018 16:37
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Для шанувальників Каті Осадчої шоу "Світське життя" - не лише можливість побачити улюблену телеведучу, але й помилуватися її стильними та розкішними образами.
На офіційній Інстаграм-сторінці шоу вже з'явилося кілька світлин з Осадчею, які анонсували гостей наступного випуску (зокрема, Ольга Харлан, Катерина Кухар та Олександр Пономарьов), а на фото сама зірка позує у розкішній білій сукні з чорним поясом від Blind.
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