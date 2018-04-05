Сегодня, 6 апреля, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вниз.

Сегодня фьючерсный договор за май торгуется на отметке 1,329.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за июнь составила 1,332.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня Нацбанк поднял цену на желтый металл. Курс равен равен 350204.73 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 120.65 грн. Напомним, что вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 125.93 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1373.00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «Индустриал» — 1224.00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что золото традиционно считается активом «тихой гавани», но на самом деле это уже давно не так. И даже, когда во времена нестабильности средства перетекают в золото, поддержка оказывается недолговечной. Наиболее предпочтительными «безопасными» инвестициями являются американские гособлигации и биржевые инвестиционные фонды, вкладывающие в волатильные активы, что упрощает хеджирование рисков.

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