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"Силы прибывают с каждым днем". Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль
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05.04.2018 16:41
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Юлия Скрипаль, дочь экс-офицера российской разведки Сергея Скрипал,
через интернет-ресурс Скотланд-Ярда попросила почитать ее личную
жизнь и жизнь ее семьи в период выздоровления после отравления.
Отравление Скрипалей расследует Скотланд-Ярд Фото: met.police.uk "Я
очнулась больше недели назад и рада сообщить, что мои силы
прибывают с каждым днем. Я благодарна за проявленный ко мне интерес
и за многочисленные добрые слова в мой адрес", – говорится в
сообщении.Юлия Скрипаль поблагодарила тех, кто помог ей в Солсбери,
когда они с отцом "оказались недееспособными". В том числе –
работников местной больницы."Уверена, что вы понимаете, что эта
история несколько дезориентирует, и я надеюсь, что вы будете ценить
мою личную жизнь и жизнь моей семьи в период моего
выздоровления", – сказано в заявлении.4 марта 66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в
британском Солсбери. Также в больницу доставили сержанта
местной полиции Ника Бейли, посетившего дом
Скрипаля. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".29 марта стало известно, что
Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта
врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить.
В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им
доступ к выздоравливающей Скрипаль.31 марта в посольстве РФ
сообщили, что в связи с сообщениями британской прессы о том,
что Юлия Скрипаль пошла на поправку, ее двоюродная
сестра Виктория Скрипаль хочет навестить ее в Великобритании.5
апреля в эфире телеканала "Россия 1" прозвучала запись разговора
якобы Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой Викторией Скрипаль.
Подлинность разговора телеканал подтвердить не смог.Юлия Скрипаль
является гражданкой России, а ее отцу предоставили политическое
убежище в Великобритании.
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