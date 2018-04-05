Юлия Скрипаль, дочь экс-офицера российской разведки Сергея Скрипал, через интернет-ресурс Скотланд-Ярда попросила почитать ее личную жизнь и жизнь ее семьи в период выздоровления после отравления. Отравление Скрипалей расследует Скотланд-Ярд Фото: met.police.uk "Я очнулась больше недели назад и рада сообщить, что мои силы прибывают с каждым днем. Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные добрые слова в мой адрес", – говорится в сообщении.Юлия Скрипаль поблагодарила тех, кто помог ей в Солсбери, когда они с отцом "оказались недееспособными". В том числе – работников местной больницы."Уверена, что вы понимаете, что эта история несколько дезориентирует, и я надеюсь, что вы будете ценить мою личную жизнь и жизнь моей семьи в период моего выздоровления", – сказано в заявлении.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить. В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им доступ к выздоравливающей Скрипаль.31 марта в посольстве РФ сообщили, что в связи с сообщениями британской прессы о том, что Юлия Скрипаль пошла на поправку, ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль хочет навестить ее в Великобритании.5 апреля в эфире телеканала "Россия 1" прозвучала запись разговора якобы Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой Викторией Скрипаль. Подлинность разговора телеканал подтвердить не смог.Юлия Скрипаль является гражданкой России, а ее отцу предоставили политическое убежище в Великобритании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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