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В Турции в университете произошла стрельба: есть погибшие
05.04.2018 16:42
В Турции в университете произошла стрельба: есть погибшие
Раненых трое, преступник задержан
В турецком городе Эскишехир в результате вооруженного нападения в университете Йылдырым погибли 4 человека, нападающего задержали.
В Турции в университете произошла стрельба: есть погибшие Фото: aa.com.tr

Злоумышленник убил ассистента по научной работе, заместителя декана, лектора и научного сотрудника, - сообщает Anadolu.

Отмечается, что раненых трое, преступник задержан. На месте много карет "скорой помощи".

Службы безопасности задержала подозреваемого, им оказался учитель университета.

Напомним, в штаб-квартире YouTube в Сан-Франциско произошла перестрелка, есть раненые. Женщина, которая открыла огонь, найдена мертвой.

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