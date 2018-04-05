В Турции в университете произошла стрельба: есть погибшие Раненых трое, преступник задержан В турецком городе Эскишехир в результате вооруженного нападения в университете Йылдырым погибли 4 человека, нападающего задержали. Фото: aa.com.tr Злоумышленник убил ассистента по научной работе, заместителя декана, лектора и научного сотрудника, - сообщает Anadolu . Отмечается, что раненых трое, преступник задержан. На месте много карет "скорой помощи". Службы безопасности задержала подозреваемого, им оказался учитель университета. Напомним, в штаб-квартире YouTube в Сан-Франциско произошла перестрелка , есть раненые. Женщина, которая открыла огонь, найдена мертвой. В Новоград-Волынском ранили депутата горсовета

В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла перестрелка, есть пострадавшие Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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