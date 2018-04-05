|В Турции в университете произошла стрельба: есть погибшие
|05.04.2018 16:42
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Раненых трое, преступник задержанВ турецком городе Эскишехир в результате вооруженного нападения в университете Йылдырым погибли 4 человека, нападающего задержали.
Фото: aa.com.tr
Злоумышленник убил ассистента по научной работе, заместителя декана, лектора и научного сотрудника, - сообщает Anadolu.
Отмечается, что раненых трое, преступник задержан. На месте много карет "скорой помощи".
Службы безопасности задержала подозреваемого, им оказался учитель университета.
Напомним, в штаб-квартире YouTube в Сан-Франциско произошла перестрелка, есть раненые. Женщина, которая открыла огонь, найдена мертвой.
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