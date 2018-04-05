Неизвестный устроил стрельбу в центре Херсона, вследствие чего есть пострадавший. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

"Сегодня примерно в 14:45 в службу "102" поступило сообщение, что в центре Херсона на площади Свободы неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов, есть раненый. Злоумышленник скрылся на автомобиле Nissan черного цвета", - отметили в пресс-службе.

В городе ввели план "Перехват". На выезде из Херсона автомобиль с злоумышленником задержали.

Подозреваемым оказался ранее судимый 33-летний житель пригорода Херсона. Из салона автомобиля следственно-оперативная группа изъяла орудие преступления - охотничье ружье. Злоумышленника задержали.

Раненый находится в больнице. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления – по ст.15 (покушение на преступление) и ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Сейчас проводятся следственные действия.

Напомним, в Новоград-Волынском Житомирской области неизвестный посреди города открыл огонь из огнестрельного оружия по местному предпринимателю и депутату городского совета.

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