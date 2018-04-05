Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами стран Балтии раскритиковал Германию за «инвестиции в миллиарды долларов в газопровод Северный поток-2».

По словам Трампа, неправильно, что Германия готова инвестировать миллиарды долларов в газопровод Газпрома и при этом платить менее 1% бюджета на НАТО, передает Liga.

«Они (Германия, — ред.) даже не платят одного процента. Но они строят газопровод в Россию, за который Германия будет платить миллиарды долларов. Для энергосектора России. Как вообще может это происходить? Как может Германия разбрасываться деньгами и строить газопровод? Это неправильно», — возмутился президент США.

27 марта компания Nord Stream 2 заявила, что получила согласие на строительство и эксплуатацию газопровода Северный поток-2 в германской исключительной экономической зоне (ИЭЗ). Разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ выдало Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии.

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