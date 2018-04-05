Отчет о выполнении Соглашения об ассоциации Украина–ЕС будет представлен в Европарламенте осенью

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на встрече с делегацией депутатов комитета по иностранным делам Европейского парламента сообщила о планах по евроинтеграции на нынешний год.

"Вице-премьер-министр рассказала о планах по евроинтеграции на этот год. В настоящее время приоритетом является эффективное сотрудничество между парламентом и правительством в выполнении "дорожной карты" законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации. Оно базируется на правительственном плане действий по выполнению Соглашения и содержит 57 приоритетных законопроектов, из которых 4 уже приняты в целом, а 7 - в первом чтении", - сообщает служба вице-премьера по итогам встречи.

По убеждению И.Климпуш-Цинцадзе, такой темп с начала года вселяет оптимизм на продолжение плодотворного сотрудничества между всеми сторонами процесса.

В службе вице-премьера указали, что визит европарламентариев проходит в рамках подготовки группой депутатов отчета о выполнении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, который будет представлен в Европарламенте осенью этого года.

Помимо евроинтеграционных приоритетов, И.Климпуш-Цинцадзе рассказала евродепутатам об основных реформах, в Украине.

Представители ЕП, в свою очередь, поинтересовались, может ли после выборов 2019 года возникнуть угроза евроинтеграционной политике Украины со стороны популистских сил и как процесс сближения с ЕС воспринимается в регионах.

Вице-премьер согласилась, что с приближением выборов активизируются популисты, которые часто манипулируют данными и дезинформируют население, к тому же это усиливается российской пропагандой. Поэтому правительство реализует программу информирования населения о евроинтеграции.

Собеседники также обсудили европейскую политику, в частности, вопрос прокладки газопровода "Северный поток-2". "Соглашаясь на этот проект, Европа не усилит свою энергетическую независимость, а наоборот. Нельзя надеяться, что Россия будет придерживаться своих обещаний после ее действий в Украине и последних событий в Великобритании", - отметила И.Климпуш-Цинцадзе.