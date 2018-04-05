В Полтаской области трое школьников подорвались на самодельной петарде. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

По полученным даным, случай произошел в Кременчуге в Студенческом парке. Пострадавшие были госпитализированы с травмами

"Два 15-летних подростка и один 14-летний были госпитализированы в детскую больницу с диагнозом "резаные раны нижних конечностей". Угрозы жизни нет. На месте работает полиция", - рассказала пресс-офицер Анна Васенко.

Как сообщал svodka.net ранее, в ходе проведения мероприятий по военный подготовке подразделений Национальной гвардии Украины н а полигоне в Кривом Роге пострадали трое военнослужащих в результате взрыва неустановленного предмета.

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