В министерстве иностранных дел России намерение США поставлять в Украину летальные вооружения считают "разжиганием войны". Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал циничным такое заявление. Линкявичюс: Не могу не удивляться – где пределы цинизма? Фото: ЕРА "Россия заявляет, что поставки США оружия Украине будут побуждать Киев к применению силы. Не могу не удивляться – где пределы цинизма? Агрессор жалуется, что жертва еще сопротивляется", – написал литовский министр. #Russia says that #US decision to supply weapons to #Ukraine will encourage Kiev to use force. I can’t stop wondering- are there any limits of cynicism? Aggressor complains that victim still resisting. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 23 декабря 2017 г. 20 декабря издание The Washington Post сообщило, что власть президента США Дональда Трампа впервые разрешила экспорт летального оборонительного оружия в Украину. Утверждалось, что коммерческая лицензия, одобренная Госдепом США, предполагает продажу снайперских винтовок Barrett M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих на сумму $41,5 млн.В Госдепе США пояснили, что Украина покупала небольшие количества этих видов оружия в течение нескольких лет как до, так и после аннексии Крыма Россией весной 2014 года.22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе проинформировал, что Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине, в том числе систем Javelin.23 декабря в Госдепе сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".В министерстве иностранных дел России намерение США назвали "разжиганием войны". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что сша декабря иностранных дел Теги: война в украине