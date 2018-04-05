|Украинцы массово несут банкам валюту
|05.04.2018 16:48
|
В марте 2018 года украинцы купили у банков валюту на эквивалент $715,8 млн, тогда как продали им на $820,7 млн.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным регулятора, чистая продажа валюты украинцами в марте составила $104,9 млн по сравнению с $18,6 млн в феврале этого года и $191 млн – в марте прошлого, информирует svodka.net.
Объем покупки валюты в марте по сравнению с февралем этого года вырос на 5,1%, продажи – на 17,3%, а по сравнению с мартом прошлого года – соответственно в 2,7 раза и 1,8 раза.
Непосредственно американских долларов украинцы в марте купили 555,6 млн, продали – 634,6 млн.
Читайте: Нацбанк поменял правила на валютном рынке. Кому это выгодно?
В целом за первый квартал этого года продажа валюты превысила ее покупку на $380,8 млн, тогда как за первый квартал прошлого – на $330,4 млн.