Бабин раскритиковал действия украинских силовиков.

"С грустью констатируем отсутствие должного уровня координации правоохранительных органов, которое приводит к тому, что подымает голову российская "пятая колонна" в районах приближенных к Крыму. Потому что пиариться из Киева в соцсетях о проведении активных действий погранслужбой и СБУ на "нуле" – это круто. А обеспечить надлежащую полицейскую... деятельность и сопровождение задержанных в Херсоне – не так круто. Особый "привет" херсонской милиции и нацгвардейцям", – отметил он.

3 апреля в пункте пропуска "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом был задержан мужчина, который, по данным СБУ, в марте 2014 года принимал активное участие в деятельности так называемой самообороны Крыма, в частности, в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины. Он является "депутатом" незаконно созданного "горсовета" оккупированной Евпатории" от партии "Единая Россия".

"Интерфакс" сообщал, что задержанного зовут Сергей Осьминин.

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