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Неизвестные попытались отбить у сотрудников СБУ задержанного "депутата горсовета Евпатории" - представитель президента в АРК
05.04.2018 16:49
По данным представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина, группа лиц напала на украинских силовиков в Херсоне, чтобы освободить "депутата" незаконно созданного евпаторийского горсовета. Бабин рассказал об инциденте в Херсоне Фото: Borys Babin / Facebook

Бабин раскритиковал действия украинских силовиков.

"С грустью констатируем отсутствие должного уровня координации правоохранительных органов, которое приводит к тому, что подымает голову российская "пятая колонна" в районах приближенных к Крыму. Потому что пиариться из Киева в соцсетях о проведении активных действий погранслужбой и СБУ на "нуле" – это круто. А обеспечить надлежащую полицейскую... деятельность и сопровождение задержанных в Херсоне – не так круто. Особый "привет" херсонской милиции и нацгвардейцям", – отметил он.

https://www.facebook.com/borys.babin/posts/10215854025961584

3 апреля в пункте пропуска "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом был задержан мужчина, который, по данным СБУ, в марте 2014 года принимал активное участие в деятельности так называемой самообороны Крыма, в частности, в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины. Он является "депутатом" незаконно созданного "горсовета" оккупированной Евпатории" от партии "Единая Россия".

"Интерфакс" сообщал, что задержанного зовут Сергей Осьминин.

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