Материалы открыты адвокатам для ознакомления

В четверг адвокатов сообщили о завершении расследования и возможности начать ознакомление с материалами дела.

После ознакомления дело будет передано в суд, - сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, информируют " Украинские новости".

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по подозрению в хищении средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.

В феврале 2016 года было опубликовано видео, на котором человек, похожий на сына главы МВД, обсуждает с человеком, похожим на экс-заместителя министра Чеботаря, поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства. Диалог на видео датирован декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015 года МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн.

Министерство внутренних дел, возглавляемое Арсеном Аваковым, считает действия Национального бюро "политическими, а не юридически обоснованными".

31 октября НАБУ сообщил о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел. Впоследствии, подозрение вручили третьем фигуранту дела Владимиру Литвину.