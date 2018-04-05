|НАБУ завершило расследование дела о рюкзаках
|05.04.2018 16:50
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Материалы открыты адвокатам для ознакомленияСпециализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, подозреваемых в хищении средств при закупке МВД рюкзаков для Нацгвардии.
Фото: mvs.gov.ua
В четверг адвокатов сообщили о завершении расследования и возможности начать ознакомление с материалами дела.
После ознакомления дело будет передано в суд, - сообщил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, информируют "Украинские новости".
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра по подозрению в хищении средств при закупке рюкзаков для Нацгвардии.
В феврале 2016 года было опубликовано видео, на котором человек, похожий на сына главы МВД, обсуждает с человеком, похожим на экс-заместителя министра Чеботаря, поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства. Диалог на видео датирован декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015 года МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн.
Министерство внутренних дел, возглавляемое Арсеном Аваковым, считает действия Национального бюро "политическими, а не юридически обоснованными".
31 октября НАБУ сообщил о подозрении двум из трех фигурантов дела о растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел. Впоследствии, подозрение вручили третьем фигуранту дела Владимиру Литвину.
Сына главы МВД Александра суд отказался арестовывать и назначать залог 5 млн грн по требованию антикоррупционной прокуратуры.