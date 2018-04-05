Сегодня во время судебного заседания Наталья Цокур (Янчик) признала свою вину по делу о пожаре в детском лагере "Виктория". Об этом сообщает корреспондент .

Воспитательницу, ответственную за пожарную безопасность, обвиняют по ч. 2 ст. 137 УК. Прокуратура считает, что осознавая все последствия, Н.Цокур (Янчик) неподходящим образом выполняла свои служебные обязанности, что привело к смерти несовершеннолетних детей и других тяжких последствий.

Сама же обвиняемая признает себя виновной. Говорит, что, хотя специалистом по пожарной безопасности она не была, однако поверхностно видела некоторые недостатки, о которых могла уведомить квалифицированных специалистов. При этом воспитательница отмечает, что на момент пожара действительно не работала в лагере "Виктория". Что же касается предписаний от инспекторов ГСЧС, то она их подписала по просьбе заместителя директора лагеря, которая ей пообещала, что немедленно найдут на должность ответственного за пожарную безопасность квалифицированного специалиста.

В связи с тем, что данные требования не были выполнены Н.Цокур (Янчик) уволилась с работы в лагере в конце августа 2017 года, но заместитель диктора не оформил все документы по увольнению до момента пожара.

Напомним, в результате пожара в лагере "Виктория" погибли трое детей.

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