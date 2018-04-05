В сети появилось новое видео пожара в здании кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", которое было сделано одной из камер видеонаблюдения.

Видео было опубликовано на странице Mash, передает .

На видео заметно, что в торговом центре находится довольно много людей. Посетители ТЦ спокойно прогуливаются, не подозревая о начале пожара.

Заметно, что дым с большой скоростью распространяется по галерее торгового центра. Люди в панике пытаются спастись бегством. О судьбе данный людей не сообщается.

Напомним, что согласно официальным цифрам в пожаре в торговом центре в Кемерово погибли 64 человека.















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