Порошенко определил законопроект о НБФБ как безотлагательный

Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную Раду немедленно рассмотреть законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.

"Сегодня я подписал и определил как безотлагательный законопроект, разработанный в парламенте с помощью правительства, о Национальном бюро финансовой безопасности", - сообщил П.Порошенко на пресс-конференции в четверг в Виннице.

По словам главы государства, после принятия данного закона у представителей силовых структур уже не будет возможности испытывать предприятия на предмет уплаты налогов.

"Сегодня мы говорим: вам нечего там (на предприятиях - ИФ) делать. Есть одна служба, которая разберется с налогами", - сказал президент.

П.Порошенко также обратил внимание, что, согласно законопроекту, предприниматель будет иметь возможность защищать свою правоту в суде. "Только в случае проигрыша и отказа платить налоги можно будет применять правоохранительный компонент", - отметил глава государства.