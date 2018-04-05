Скажу сразу, в этом тексте не стоит искать религиозных посягновений. Текст пошлый и будничный, как для жизни ОРДЛО. Происшествие даже в сводках сами «мвдшники» ОРЛОвцы не сильно выделяют. Ну, есть и есть. Повсеместный треш в ОРДЛО уже никого не удивляет. Это нам стоит читать, и думать «как», «зачем», «что дальше». У них все просто. В их мире уже давно не заморачиваются над моралью.

23 марта 2018 в 21-00, «сотрудниками» «отделов» «народной милиции» ОРЛО вместе с «сотрудниками» «мгб» ОРЛО, в ходе проведения обыска по адресу: город Свердловск, улица Гайдара,1-В, были обнаружены и изъяты 6 ящиков с изделиями религиозной направленности с маркировкой «Ювелир экспо Украина 2018» без соответствующей документации на них; 615 ящиков (293500 пачек) с сигаретами марок «Донской табак», «Донтабак», «Коперт», без марок акцизного сбора ЛНР; автомобили КАМАЗ-53102 г/н ВВ 6355 ВТ, КАМАЗ-43101, г/н Н456 МУ, 161-й регион РФ, УАЗ г/н АХ 8764 АО, информирует svodka.net.

Каков поп, таков и приход!

Знаете, ведь мы много говорим о разных гранях войны, а вот о вере и религии на войне, как-то молчим. А зря! Хотим мы того или нет, но и вера, и вера, оказались фронтом, острой гранью войны, которая уничтожила много жизней.

Для меня вера, это нечто интимное. Куда не пускают посторонних, не лезут с нравоучениями и не устанавливают правил и ограничений. Думаю, что это в каждом, кто во что-то верит. Религия для меня, это и нечто техническое, искусственное, что пришло в наш мир, как ограничитель, и нечто философское, что как картина или книга, является собирательным образом какой-то группы или знаний. Не буду философствовать, у каждого из нас свой внутренний мир. И даже туда русские умудрились влезть своими грязными руками.

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Да, одна из немногих моих ошибок в том, что я думала, что вера и вера никогда не соприкоснутся с войной, а уж тем более с банальностью жизни. Оказалось, что это не так. Стоило бы больше задумываться над тем, как использовали веру и религиозные символы в войнах.Религия давно шагнула в сторону от морали. Как только у людей появился символизм, в том числе и духовный, стало легче маскировать агрессию, войны и банальное мародерство. Крестовые походы, инквизиция опять же, в общем, ничего нового эта война нам не открыла. Русские взяли веру, религию, символизм, и слепили из этого монстра, секту, которая просто перемалывает людей, зарабатывая деньги, формируя общественное мнение, сталкивая, направляя и зарабатывая.

Церковь стала источником дохода, бизнесом и оружием.

В Свердловске, где я жила, церковь использовали для манипуляции людьми задолго до войны. Свердловчане помнят, как в церкви молились за «отца города» генерального директора угольного объединения Горового, как потом менялись гендиректора и молитва за «отцов». Вспомнят, как в церкви шла агитация перед выборами за мэра города, и предавались анафеме его несогласованные оппоненты. Вспомнят и бои между приходами, вот это, «кто пошел молиться в храм, расположенный не возле его дома, тот продал душу дьяволу». Война тоже пришла в город из церкви. Там благословляли на «защиту Отечества», святили автоматы, русские триколоры и танки.

Агитация в церквях против Украины велась и ведется адовая: геи, лесби, детей едят, продажа на органы, поругание законов божьих и заветов Сталина, фосфорные бомбы, ядерный пепел и прочий бред. Россия же представляется Меккой, Третьи Римом. Монархическо-социалистическо-коммунистически-православной страной, где …. Думаю, нет смысла перечислять рашистские пропагандилки.

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Люди слушают священников и теряют самообладание. Ведь священникам верят, они не могут врать, следовательно душещипательные рассказы о распятых укропами старушках в радиоактивном пепле, идут на-ура.

Церковь в ОРДЛО стала мощным кнутом и пряником, заняла все сферы жизни, ведь даже в детсадах и школах ведется православная работа с детьми, больше похожая на запугивание, моральное насилие и подготовку готовых умирать за веру и отечество сектантов.

Церковь в ОРДЛО управляет многим. Политикой «помолимся за отца и руководителя республики нашей», здоровьем «не лечитесь укропским снадобьем, не делайте прививок, они меняют гены и делают вашего ребенка геем», психикой «и пошли люди крестным ходом и отступили укры».Сила манипулятивного воздействия церкви в ОРДЛО настолько велика, что если эта самая церковь выступит за ввод миротворцев, люди тоже их примут с единичным сопротивлением. Но, если церковь выступит за массовый суицид, люди, и даже дети, наденут пояса шахидов и пойдут умирать за «святую русь». Мы недооценили влияние веры на общественно-политическую жизнь. Посмотрите, сколько политиков прибегает к манипуляции верой. Здесь, там, в России. Это опасные прецеденты.

Церковь должна быть за мир и любовь, против голода и войны, а не их посыльным. Церковь должна быть вне. Вне школы, политики и государства. Посмотрите на Россию, церковь давно стала оружием массового поражения. И бизнесом.

Я понимаю простоту и аскетизм служителей культа, я не понимаю сияние церковных куртизанок. Церковь освобождена от налогов, у нее скидки на потребление газа и электроэнергии, но, при этом, там ведется торговля литературой, услугами и прочими заказными творениями. Как вы понимаете, это об МП.

То, во что превращена церковь, понимают многие, особенно те, кто к ней причастны. Например, еще до войны, мой кум, хозяин небольшой IT-компании, вдруг решил стать священником. Сразу начались агрессивные «вы должны», навязчивое чтение Библии со своей трактовкой, и «прививки-зло», и так же сразу мы услышали о том, что это «хорошее вложение средств и вечный бизнес». А еще, его жена перестала садиться с нами за стол, так как она «нечиста» и ее место не кухне. Война для него стала источником вдохновения. Перлы о распятых младенцах в ядерном пепле транслировались настолько агрессивно-возвышенно, что даже его дети начали бояться меня, укропки, и открыто говорить о смерти. В мае 2014 года в их доме стояло больше 50 бутылок с бензином. «Когда в город войдут укры и негры НАТО, мы будем их жечь, а если они зайдут в дом, я сожгу детей, чтобы они им не достались, мы станем мучениками во имя России»,-бормотала экс-айти-технолог, моя кума и жена «священника».

Война дала ему многое. Умение доказывать и умение использовать любую информацию в своих целях, паства, рыдающая от душещипательных историй, отдающая последнее, чтобы спасти души и тела от «гомосеков НАТО».

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