Голливудский режиссер Стивен Спилберг планирует в новой части франшизы "Индиана Джонс" дать главной героине имя Джоан. Спилберг считает, что герою ленты, археологу, пора принять новую форму Фото: ЕРА Об этом он рассказал изданию The Sun.Спилберг считает, что герою ленты, археологу, пришло время принять новую форму.Он отметил, что, в связи с этими переменами, изменится имя героя – с Джонс на Джоан.Сьемки пятого фильма о Индиане Джонсе начнутся в 2019 году. Эта часть станет последней для Харрисона Форда, исполняющего главную роль.В 1981 году на экраны вышла первая часть франшизы – "Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега" с Харрисоном Фордом в главной роли. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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