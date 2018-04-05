Голливудский режиссер Стивен Спилберг планирует в новой части
франшизы "Индиана Джонс" дать главной героине имя Джоан. Спилберг
считает, что герою ленты, археологу, пора принять новую форму Фото:
ЕРА Об этом он рассказал изданию The Sun.Спилберг считает, что
герою ленты, археологу, пришло время принять новую форму.Он
отметил, что, в связи с этими переменами, изменится имя героя – с
Джонс на Джоан.Сьемки пятого фильма о Индиане Джонсе начнутся в
2019 году. Эта часть станет последней для Харрисона Форда,
исполняющего главную роль.В 1981 году на экраны вышла первая часть
франшизы – "Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега" с
Харрисоном Фордом в главной роли.
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