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Порошенко визначив законопроект про НБФБ як невідкладний
05.04.2018 16:57
Президент України Петро Порошенко просить Верховну Раду невідкладно розглянути законопроект про Національне бюро фінансової безпеки.

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