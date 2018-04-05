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Порошенко визначив законопроект про НБФБ як невідкладний
05.04.2018 16:57
Президент України Петро Порошенко просить Верховну Раду невідкладно розглянути законопроект про Національне бюро фінансової безпеки.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
политика
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