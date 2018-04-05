Международный аэропорт “Харьков” и один из крупнейших международных авиа-лоукостеров — компания “Wizz Air” — открыли прямое регулярное сообщение с Дортмундом (Германия), передает .

Рейсы будут выполняться на регулярной основе по четвергам и воскресеньям. В ближайших планах — установление прямого авиасообщения Харькова с Катовице (Польша) и Веной (Австрия).

Об этом сообщается в совместном пресс-релизе “Wizz Air” и компании-оператора Международного аэропорта “Харьков” “Нью Системс АМ”, входящей в группу DCH Александра Ярославского.

“Мы рады возвращению Wizz Air, уже объявлено об открытии 3-х маршрутов в 2018 г., и уверены, что маршрутная сеть полетов из Харькова будет расширяться и дальше. Рады, что первый рейс авиакомпания открывает именно в Германию, поскольку в эту страну мы наблюдаем наибольший пассажиропоток из Харькова. Теперь харьковчане и жители восточной Украины смогут летать в Германию без пересадок и по доступным ценам”, — прокомментировал Владимир Васильченко, генеральный директор компании-оператора Международного аэропорта “Харьков”.

В свою очередь, компания Wizz Air заявила о намерении увеличивать количество маршрутов из международного аэропорта “Харьков”.

“Для нас начало деятельности с Международного аэропорта „Харьков“ и открытие первого рейса в Дортмунд сегодня является важным событием в рамках масштабного развития авиакомпании. Мы продолжаем увеличивать и расширять маршрутную сеть Wizz Air, и уже в этом году из Харькова запустим новые рейсы в Катовице и Вену”, — сообщила Сорина Ратц (Sorina Ratz), и. о. руководителя корпоративных коммуникаций Wizz Air.

Международный аэропорт “Харьков” — один из ключевых инфраструктурных объектов региона, созданных в рамках подготовки города к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года при поддержке генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к турниру основателя и владельца группы DCH Александра Ярославского. Компания-оператор Международного аэропорта “Харьков” — “Нью Системс АМ”, входящая в DCH.

Реконструкция Международного аэропорта “Харьков” осуществлена в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций Александра Ярославского в реконструкцию аэровокзального комплекса и прилегающей территории составила 107,2 млн долл. Сегодня международный аэропорт Харькова является крупнейшим авиационным хабом для международного сообщения нескольких областей востока Украины.

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