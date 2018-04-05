Однако, по обстоятельствам отравления дочь экс-разведчика не сообщила

Соответствующее заявление опубликовано на сайте полиции Лондона.

" Я проснулась больше недели назад и с радостью могу сказать, что мои силы восстанавливаются. Спасибо за интерес ко мне и за многочисленные послания доброй воли, что я получила. Я хочу поблагодарить всех, кто способствовал моему выздоровлению и особенно хотелось бы вспомнить людей с Солсбери , которые пришли мне на помощь, когда мы с отцом оказались недееспособными" , - отметила Скрипаль.

Скрипаль также поблагодарила сотрудников больницы. Однако, по обстоятельствам отравления дочь экс-разведчика не сообщила.

"Я надеюсь, что вы будете ценить мою личную жизнь и жизнь моей семьи в период моего выздоровления", - добавила Скрипаль.

29 марта сообщалось, что дочь экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля Юлия в больнице Британии пришла в себя и может говорить.

66-летний гражданин России Сергей Скрипаль попал в больницу с тяжелым отравлением 4 марта. С ним была его дочь. Британская разведка считает Россию причастной к отравлению Скрипаля.

Полковника военной разведки РФ на пенсии Сергея Скрипаля в 2006 году приговорили к 13 годам заключения за шпионаж в пользу Великобритании. Его признали виновным в передаче Секретной разведке Великобритании свидетельств российских агентов, работавших под прикрытием в ЕС.

Экс-разведчика освободили в рамках обмена между США и Россией в 2010 году. Его помиловал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев. Тогда Россия, кроме Скрипаля, выслала в США Игоря Сутягина, Александра Запорожского и Геннадия Василенко. Наряду с США выслали 10 обвиняемых в шпионаже в пользу РФ граждан, между которых была Анна Чапман. Вскоре Скрипаль получил политическое убежище в Великобритании.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии. Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества , которые предположительно изготавливались в России.