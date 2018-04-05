|В Харькове подполковника полиции поймали на взятке, - ВИДЕО
|05.04.2018 17:00
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Старший оперуполномоченный требовал у вуза 10 тысяч долларовСотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством военной прокуратуры задержали на взятке подполковника управления защиты экономики Нацполиции в Харьковской области.
Фото: СБУ
Старший оперуполномоченный по отдельно важным делам требовал у должностных лиц Харьковского национального университета радиоэлектроники 10000 долларов. В такую сумму полицейский оценил неоткрытие уголовного производства по факту якобы подделки служебной документации, сообщается на сайте спецслужбы.
Фото: СБУ
Правоохранители задержали полицейского в помещении вуза при получении части взятки в размере 150 тысяч гривен.
Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что Высший совет правосудия (ВСП) решил уволить судью Дзержинского городского суда Донецкой области по обвинению в краже чая и часов в магазине.
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