В Харькове подполковника полиции поймали на взятке, - ВИДЕО Старший оперуполномоченный требовал у вуза 10 тысяч долларов Сотрудники Службы безопасности Украины во процессуальным руководством военной прокуратуры задержали на взятке подполковника управления защиты экономики Нацполиции в Харьковской области. Фото: СБУ Старший оперуполномоченный по отдельно важным делам требовал у должностных лиц Харьковского национального университета радиоэлектроники 10000 долларов. В такую сумму полицейский оценил неоткрытие уголовного производства по факту якобы подделки служебной документации, сообщается на сайте спецслужбы. Фото: СБУ Правоохранители задержали полицейского в помещении вуза при получении части взятки в размере 150 тысяч гривен. Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Напомним, что Высший совет правосудия (ВСП) решил уволить судью Дзержинского городского суда Донецкой области по обвинению в краже чая и часов в магазине. На Херсонщине и.о. председателя райсуда попалась на взятке

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