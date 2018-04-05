В родном городе футболиста дортмундской «Боруссии» полиция расследует дело о мошенничестве. Оно связано с платежом солидарности киевским «Динамо» местной ДЮСШ «Юность» за трансфер футболиста в немецкий клуб.

Как стало известно «Футбол 24″ из Единого реестра судебных решений, следственное управление Главного управления Национальной полиции Украины в Черниговской области расследует уголовное производство от 21 марта 2018 года по признакам уголовного преступления. Оно наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

26 марта Новозаводской районный суд Чернигова предоставил следователям временный доступ к сведениям о наличии в ОО «Черниговский областной футбольный клуб Юность» открытых счетов в банках, их номера, даты открытия, а также к сведениям о том, кто является учредителем, директором «Юности» и о перечне лиц, находящихся в этой общественной организации.

28 марта этот суд предоставил следователям временный доступ к оригиналам, послуживших основанием для выделения денежных средств клубом «Динамо» Киев в пользу Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по футболу «Юность» в качестве платежа солидарности от трансфера Ярмоленко в «Боруссию» Д, которые подавались в Федерацию футбола Украины .

Кроме того, следователи получили доступ к компьютеру в офисе ДЮСШ «Юность», на котором готовились все документы, которые подавались в ФФУ для расчета суммы денежных средств, которые должны были поступить от «Динамо» в «Юность» в качестве платежа солидарности.

При этом суд отметил, что следователь доказал наличие достаточных оснований полагать, что существует реальная угроза изменения или уничтожения указанных документов.

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