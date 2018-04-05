Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом в Солсбери, рассказала подробности о своем состоянии. Об этом говорится опубликованном британской полицией заявлении.

"Я проснулась больше недели назад и рада сообщить, что у меня прибывает сил с каждым днем. Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные пожелания выздоровления, которые я получаю", - отмечается в заявлении.

Также Юлия Скрипаль поблагодарила жителей Солсбери, которые оказали помощь ей ​​вместе с отцом после отравления, а также сотрудников окружной больницы за их профессионализм. При этом о состоянии отца Юлия не вспомнила.

Как сообщал svodka.net ранее, министр иностранных дел Британии Борис Джонсон заявил, что Российская Федерация создала небольшое количество газа "Новичок" и имела мотив для отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля .

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