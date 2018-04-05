Юлия Скрипаль впервые, после отравления нервно-паралитическим веществом 4 марта в Солсбери, сделала заявление, в котором говорит, что ее силы крепнут с каждым днем.

Об этом сообщается на , передает агентство .

«Я очнулась на прошлой неделе и рада вам сообщить, что мои силы крепнут с каждым днем. Я благодарна за проявленный ко мне интерес и за многочисленные доброжелательные письма, которые я получила», — говорится в ее заявлении.

Она также поблагодарила жителей Солсбери за помощь после атаки.

«Я благодарна очень многим людям за мое выздоровление. Хочу особенно поблагодарить людей из Солсбери, которые пришли на помощь, когда я и мой отец потеряли возможность нормальной жизнедеятельности. Также хочу поблагодарить персонал районной больницы в Солсбери за их профессионализм и заботу», — написала она в заявлении.

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