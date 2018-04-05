Неожиданно вспыхнувший скандал с отставкой Ульяны Супрун быстро и предсказуемо увял. Профильный комитет Рады (по здравоохранению) рекомендовал уволить «опытного рентгенолога из Мичигана» с занимаемой должности в связи с «массовым недовольством». «Неожиданность» в данном случае чисто фигура речи, поскольку соответствующий проект постановления был зарегистрирован больше года назад. Лежал себе, и вдруг хрясь! Пустили бумагу в дело.

Почему именно сейчас? Потому что в «блоке панамских патриотов» начали трогать няшку Гройсмана за разные выпирающие части тела. Никого, понятное дело, не волнует медицина как таковая. Есть вакцина, нет вакцины, будут лекарства, не будут, помрут они там или выживут. Все по барабану. Главное потоки. Прекрасные потоки свежего бабла, которые крутятся, приносят новые деньги и возвращаются ощутимыми бонусами в уютные тумбочки.

Гройсман сработался с Ульяной, один вид которой вызывает безудержный оптимизм, переходящий в энурез, относительно будущего системы здравоохранения нации. Более того, именно способный винницкий менеджер является автором схемы завода Супрун на должность. Ее теперь хер выковыряешь. В конце июня 2016 года Кабмин назначил «волонтерку и бессребреницу», совершенно нищую активистку Всемирного конгресса украинцев исполнять обязанности министра здравоохранения. За все это время никто в правительстве даже не парился по поводу внесения кандидатуры «девочки» на утверждение Рады. Мягко и тактично премьер Гройсман положил свой болт на Основной закон.

До него были такие же умники. Много месяцев, к примеру, Рада не могла утвердить председателя Фонда государственного имущества. Был еще исполняющий обязанности главы СБУ. Много чего было. Но люди хотя пытались утвердить исполняющих обязанности. Вносили кандидатуры, заносили деньги, обламывались, начинали по новой. Идиоты.

Гройсман совершенно гениален в этом отношении. Он даже не парится. Ни разу кандидатура Супрун не вносилась на утверждение. Все понимали, что это безуспешно. Кто же рискнет проголосовать за это чудо современной рентгенологии? В этом и заключается план мудрого премьера. Ульяна просто исполняет обязанности. Нигде же не указаны точные сроки исполнения. Да хотя до последнего здорового украинца.

Соответственно, Рада не может принять постановление об увольнении Супрун по одной простой причине – она и не давала согласие на ее назначение. Элегантная схема.

Группа народных депутатов в конце прошлого года попробовала принудить Гройсмана к выполнению «конституционной конвенции». Подали на него в суд. Суд вынес мудрое решение – все вопросы к парламентской коалиции. Она решает, кого утверждать, кого увольнять. И примерно пять страниц юридических обоснований, терминов и прочей шелухи. А где взять парламентскую коалицию?! Формально она есть в виде нерушимого союза «БПП» и «Народного фронта». На деле ее нет уже больше года. Даже чисто арифметически. Спикер Парубий, когда его просят предъявить коалиционные списки, приходит в состояние эмоциональной неуравновешенности. Рассказывает историю о сейфе, ключ от которого он то ли потерял, то ли проглотил, то ли засунул, предварительно спилив зубчики. Странная история. Схема Гройсмана рулит.

На многомиллиардном бюджете сидит волонтерка, которую даже уволить нельзя. Правда, судя по ее последней е-декларации, Ульяна немного «приподнялась». Накопила пять миллионов на пенсию, кое-что держит в банках. Естественно, американских. И разобралась, наконец, в квадратных метрах. В своей прошлой декларации она указала площадь квартирки в кубических метрах. Ну типа аквариум.

Почему движуха насчет отставки «е…нутой» (копирайт губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля, который сам является «ТМ») началась именно сейчас? Ну дык и ежу понятно: выборы. Пора, как говорится, ликвидировать некоторые «перегибы на местах», связанные с реализацией абсолютно европейской модели здравоохранения. Как во второй раз четко заявил гарант нации, «широкополосный Интернет придет в каждое село». Бабульки будут выкладывать свои болячки в «Инстаграмм», а опытный семейный доктор даст полезные советы по «Вайберу».

Да и Гройсмана надо уже менять. Занялся, шельмец, «формированием собственного политического имиджа». Гаранту приходится буквально из рук Володи вырывать его пиаровские разработки и использовать самому. Ну там насчет «лоукостов», которые бьют копытами и готовы за десять евро доставить украинцев в любые европейские и азиатские е…ня. Или автобаны за триста миллиардов. Не так надо себя, Володенька, вести. Прежде чем выходить на телевизор с очередной инициативой, следует позвонить своему мудрому руководителю. Посоветоваться. Получить ценное намек. Сходить именно туда, куда пошлют. Иначе нельзя. Время сегодня неспокойное. Террористы уже гранаты кидают в окна предприятий «Укроборонпрома». В Черкассах произошел подрыв РГД-5 в цеху «НПК «Фотоприбор». Предприятие специализируется на ночных прицелах и прочих приблудах для поражения целей в темное время суток. И тут граната. Аккурат перед приездом аудиторов. Но, понятное дело, уже не до проверок. Введен режим повышенной бдительности. А что делает Гройсман? Вместо того, чтобы помочь главнокомандующему завершить АТО до мая и начать блистательную военную операцию, Володя снюхался с Супрун, мало внимания уделяет обеспечению спокойствия президента в труднейших условиях. Он же должен быть полностью уверен в своем тыле. Человек занимается евроинтеграцией, работает с членами, в том числе и евроассоциированными. Надо быть уверенным, что никто сзади не пристроится.

Поэтому отставка Супрун, на мой взгляд, возможна только с отставкой Гройсмана. Никакого позитива от этого ожидать не следует. Просто на некоторое время застопорится строительство киосков, совмещенных с ведущими мировыми брендами в сфере электроники, по приему почек от населения. Сразу после сдачи органа можно будет либо приобрести телефон, либо оплатить коммунальные услуги. Очень перспективный проект.

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